أحمد خالد موسى يُعلن انتهاء تصوير فيلمه "30 مارس"

أعلن المخرج أحمد خالد موسى عن انتهائه تصوير فيلمه الجديد "30 مارس"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد خالد موسى مجموعة صور جديدة له من كواليس تصوير الفيلم، وعلق على الصور قائلاً:" فركش 30 مارس".

فيلم "30 مارس" تدور أحداثه فى إطار الإثارة والتراجيديا، وتعتمد قصته علي حادث مفاجئ يتسبب في انقلاب موازين أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد الفيشاوي، ‏دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح.