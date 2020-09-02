صحيفة ألمانية: أردوغان أمر بإغراق سفينة يونانية

أمر الرئيس التركي طلب من قادة الجيش إغراق سفينة يونانية في شرقي المتوسط، حسبما قالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية في تقرير حمل عنوان "حرب أردوغان المحسوبة".

وأوضحت الصحيفة الألمانية، نقلًا عن مصادرها، أن أردوغان اشترط على هؤلاء تجنب مقتل أي شخص في العملية.

وفقًا للصحيفة الألمانية، عندما رفض جنرالات الجيش هذا المقترح، طرح أحدهم خيارا آخر وهو إسقاط مقاتلة يونانية، بطريقة لا تقتل الطيار وتتيح له فرصة القفز منها، لكن الجنرالات رفضوا أيضا هذا المقترح.

وقد سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتعال حادث عسكري مع اليونان بهدف "تعزيز شعبيته"، وفقًا لتقارير صحفية غربية.

وقالت التقارير، إن ما سعى إليه أردوغان كان من الممكن أن يؤدي إلى مزيد من التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وكشفت الصحيفة الألمانية، أنه "لو ترك الأمر للرئيس التركي، لكانت قواته قد أغرقت سفينة يونانية منذ فترة، وهو يمكن أن يؤدي إلى وقوع حرب".

واتجه أردوغان إلى هذا الخيار بعد تداعي شعبيته، في تطور يأتي قبل أقل من عامين على انتخابات الرئاسة في تركيا.

وأفادت الصحيفة، بأن الرئيس التركي يريد تصعيدا محسوبا لا يصل إلى حد الحرب، بل إشعال صراع خارجي لتعزيز شعبيته وبقائه في السلطة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يفوق أهمية لدى أردوغان من البحث عن الغاز والنفط في شرقي المتوسط.