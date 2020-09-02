اقتصادية قناة السويس تجتمع مع موانئ دبي لمناقشة مشروعات العين السخنة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:34 ص
بوابة الفجر
الفجر
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استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، سهيل البنا المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والوفد المرافق له؛ لمناقشة بعض الأعمال المشتركة بين الجانبين واستعراض أخر المستجدات بشأن التعاون المشترك، والتطورات الخاصة بالتشغيل الرسمي للحوض الثاني.

وفي هذا السياق قال المهندس يحيى زكي، إن الاجتماع تطرق لمناقشة بعض المشروعات الخاصة بعملية التنمية في المنطقة الاقتصادية ومشروعات التطوير في ميناء العين السخنة في ظل التعاون المشترك بين الجانبين والتباحث حول مستقبل أعمال الشركة داخل المنطقة الاقتصادية خاصة بالمنطقة الصناعية والميناء، تزامنًا مع زيادة معدلات النمو التي تحققها الشركة داخل الميناء لتحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف زكي أنه ناقش مع الجانب الإماراتي عددًا من الملفات الخاصة بأعمال الشركة داخل ميناء العين السخنة، على رأسها الانتهاء من الأعمال والأشغال الخاصة بالحوض الثاني تمهيدًا للافتتاح الرسمي خلال الشهور المقبلة، ومدى الجاهزية للوصول للطاقة الاستيعابية الكاملة للحوض خاصة أنه صُمم بأحدث المعايير العالمية التي تتيح استقبال السفن العملاقة، لتبدأ عمليات التداول بعد التشغيل الرسمي مباشرة ومن ثم تشغيل الميناء بكامل قوته. 

كما استعرض الاجتماع آخر مستجدات العقد بين الطرفين بشأن إنشاء وتطوير المنطقة الصناعية الخاصة على مساحة 10 كم2 بمنطقة العين السخنة ومراحل تنفيذها وفقًا للجدول الزمني المعتمد بين الطرفين. 

حضر الاجتماع اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة للمتابعة والدكتور علاء قطب المستشار القانوني للهيئة.

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