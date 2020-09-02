تشيلسي على وشك حسم التعاقد مع هافيرتز

يضع نادي تشيلسي الإنجليزي، اللمسات الأخيرة بشأن صفقة انتقال اللاعب الألماني كاي هافيرتز، صانع ألعاب فريق باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









وبحسب ما ورد عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي توصل لاتفاق مع إدارة باير ليفركوزن، نحو التعاقد مع هافيرتز، في الميركانو الصيفي الجاري.









وأكدت الصحيفة، أن الصفقة ستكلف خزينة البلوز مبلغ 72 مليون جنيه إسترليني، على أن يوقع على عقد مدته 5 سنوات.









وكان اللاعب قد تقدم بطلب لإدارة فريقه، للسماح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قبل أن يؤكد مدربه بيتير بوش الأمر، بالكشف عن غيابه عن مران الفريق، والفحص الطبي بخصوص فيروس كورونا.









وسيصبح هافيرتز، سادس المنضمين لقلعة البلوز في فترة الانتقالات الصيفية، بيعد كلاً من: تيمو فيرنر، حكيم زياش، مالانج سار، بين تشيلويل، وتياجو سيلفا، حيث تكلفت تلك الصفقات 200 مليون جنيه إسترليني.









وخاض هافيرتز 45 مبارة مع ليفركوزن بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 18 هدفاً وصنع 9 أهداف.