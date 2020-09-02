تشيلسي على وشك حسم التعاقد مع هافيرتز

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:29 ص
هافيرتز
هافيرتز
عبد القادر عرابي
Advertisements
يضع نادي تشيلسي الإنجليزي، اللمسات الأخيرة بشأن صفقة انتقال اللاعب الألماني كاي هافيرتز، صانع ألعاب فريق باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وبحسب ما ورد عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي توصل لاتفاق مع إدارة باير ليفركوزن، نحو التعاقد مع هافيرتز، في الميركانو الصيفي الجاري.


وأكدت الصحيفة، أن الصفقة ستكلف خزينة البلوز مبلغ 72 مليون جنيه إسترليني، على أن يوقع على عقد مدته 5 سنوات.


وكان اللاعب قد تقدم بطلب لإدارة فريقه، للسماح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قبل أن يؤكد مدربه بيتير بوش الأمر، بالكشف عن غيابه عن مران الفريق، والفحص الطبي بخصوص فيروس كورونا.


وسيصبح هافيرتز، سادس المنضمين لقلعة البلوز في فترة الانتقالات الصيفية، بيعد كلاً من: تيمو فيرنر، حكيم زياش، مالانج سار، بين تشيلويل، وتياجو سيلفا، حيث تكلفت تلك الصفقات 200 مليون جنيه إسترليني.


وخاض هافيرتز 45 مبارة مع ليفركوزن بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 18 هدفاً وصنع 9 أهداف.

أخبار تهمك

آخر مستجدات أزمة ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تفاصيل العرض التركي لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

لحظة الحسم.. تفاصيل إجتماع بارتوميو وخورخي ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

تحرك جديد من كهربا في أزمته مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. تفاصيل قرار وزارة التموين الخاص بصرف الكمامة إجباريا

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكنيسة تكشف كذب قنوات معادية لمصر بخصوص معايير بناء دور العبادة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحسم موقفه من عقوبة ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

ليونيل ميسي يقاطع المتسبب في رحيله

منذ ساعة و 9 دقيقة

لاعبي برشلونة يتجاهلون ميسي.. ولاعبان فقط يطالبونه بالبقاء

منذ حوالي 10 ساعة

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يكشف عدد لقاحات كورونا المرتقبة (فيديو)

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي يكشف عن سبب قرار الرحيل

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مستشار الرئيس يكشف عدد لقاحات كورونا المرتقبة (فيديو)

ليونيل ميسي يقاطع المتسبب في رحيله

08:30 ص

ميسي يكشف عن سبب قرار الرحيل

08:45 ص

تفاصيل العرض التركي لضم نجم الأهلي

08:00 ص

آخر مستجدات أزمة ميسي مع برشلونة

07:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب