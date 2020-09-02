نتفليكس تُحول رواية The Three-Body Problem التي حققت أعلى المبيعات إلى مسلسل من إنتاجها

تغيّرت فكرتي تمامًا عن الخيال العلمي عندما قرأت ثلاثية Remembrance of Earth's Past للمرّة الأولى.

رغم أنها قد تبدو مقدمة منطقية مألوفة تتمثّل في قصّة التواصل الأول بين البشرية وبين حضارة فضائية غريبة، تمكّن الروائي الصيني "لو سيشين"، بفضل قدرته على مزج العلم بالخيال، من إضفاء صبغة أكثر واقعية على رؤيته للمستقبل والاتصال مع كائنات من خارج كوكب الأرض مقارنة بأي عمل خيال علمي آخر قد قرأته في حياتي. وفي الوقت نفسه، استرعت انتباهي وجذبتني أيضًا قصّة احتمالية تعرّض جميع البشر للخطر الخارجي نفسه بلا استثناء، وكيف يؤدّي ذلك إلى توحيد صفوفهم وتقسيمهم في الوقت نفسه.

منذ بداية عملي في نتفليكس في مسلسلات من قبل Black Mirror و Sense8، كنت أبحث دائمًا عن قصص ورؤى متميزة واستثنائية. ولذلك تُعدّ هذه القصة متميزة واستثنائية ومترابطة وممتعة إلى حدّ كبير. وهذا ما يجعلني سعيدًا بالإعلان عن إنتاج رواية The Three-Body Problem الحائزة على جائزة هوغو والجزئين المتمّمين لها في صورة مسلسل على شاشة نتفليكس.

لقد تمكّنا من الحصول على حقوق إنتاج السلسلة بالنسخة الإنجليزية من شركتي The Three-Body Universe وYoozoo Group، وجمّعنا فريقًا إبداعيًّا يتميّز بالموهبة والفكر الجيّد لإنجاز هذه المهمّة. ولا تقتصر السمات المشتركة بين جميع الكوادر المشاركة في هذا المسلسل على الشغف بعالم الأدب والروايات والتقدير البالغ له فحسب، بل تمتدّ إلى نسخة تتّصف بالجرأة الخلّاقة والطموح الإبداعي للمشاركة في تحويل هذه القصة الرائعة إلى عمل فنّي للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

الفريق الإبداعي

يتصدّر قائمة هذا الفريق الكاتبون والمنتجون التنفيذيون "ديفيد بينيوف" و"دي بي ويس" (Game of Thrones) و"ألكسندر وو" (The Terror: Infamy وTrue Blood)، الذين يمتلكون حنكة في معالجة الأساطير والملاحم الطموحة للغاية عبر الزمان والمكان. وبمجرّد شروعنا في مناقشة هذا المشروع، تلقّيت منهم العديد من الرسائل بالبريد الإلكتروني لمناقشة أجزاء الرواية بصورة إلزامية كلما التقينا. وقد أعلنوا بوضوح منذ البداية أنهم سيكونون مناصرين تمامًا للمادة الأصلية للرواية.

وكذلك اضطلع "رايان جونسون" وشريكه المنتج "رام بيرغمان" (Looper‏، Knives Out‏، Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi)، اللذان أبهرا المعجبين على مدًى طويل بأعمال ملحمية مثيرة ومحفّزة للعقل، بالمشروع كمنتجين تنفيذيين محقّقين بذلك رغبة طويلة في أن يلتقي هذان المبدعان، اللذان لطالما جمع بينهما التقدير المتبادل، معًا في عمل مشترك يُبرز الجمالية الخلّاقة لدى كلّ منهما.

و بصفتنا من الجمهور المتحمّس لعالم الأدب والروايات، كان الحصول على دعم "لو سيشين"، مؤلف هذا العالَم الرحب، أمرًا له أهمية بالغة بالنسبة إلينا. بل إن "سيشين" تجاوز ذلك وانضمّ إلى فريق العمل كمنتج استشاري جنبًا إلى جنب من "كين لو" الذي تولّى كتابة النسخة المُترجمة بالإنجليزية لرواية The Three-Body Problem ورواية Death's End. وسيساعد انضمام "سيشين" و"كين" إلى فريق العمل في ضمان المحافظة على روح العمل وعدم فقدان أيٍّ من عناصره الجوهرية.

وكما ورد في أحد سطور رواية The Three-Body Problem: "مثلما يظهر في جميع أعمالي، يتعلّق الأمر برُمّته بوضع العديد من العناصر التي تبدو غير مترابطة ظاهريًّا معًا. ولكن ما إن تضع هذه العناصر سويًّا بشكل صحيح، فستصل إلى الحقيقة."

إننا جميعًا نشترك في الغاية نفسها، وهي تكريم هذه القصة الرائعة قبل أن ننطلق بالمشاهدين في مغامرة لا تُنسى على مدى السنين.

"بيتر فريدلاندر"، نائب رئيس قسم المسلسلات الدرامية الأصلية

يضمّ الفريق الإبداعي كلًا من:

المؤلف والمنتج الاستشاري "لو سيشين": علّق "لو سيشين" قائلًا: "أشعر بكامل الاحترام والتقدير والثقة في قدرات الفريق الإبداعي المشارك في تحويل رواية The Three-Body Problem إلى مسلسل يُعرَض لعشّاق مشاهدة التلفزيون. شرعتُ في سرد قصّة تتجاوز حدود الزمن لتسمو فوق قيود الأمم والثقافات والأعراق، إنها قصّة تجبرنا على التفكير في مصير البشرية جمعاء. وإنه لشرف لي كمؤلّف أن أرى هذه الفكرة الاستثنائية في مجال أعمال الخيال العلمي تتجاوز الحدود المحلية وتحظى بجمهور في جميع أنحاء العالم، وأنا متشوّق جدًا لتمكّن المشاهدين، الحاليين والجُدد منهم، من متابعة أحداث هذه القصة على شاشة نتفليكس."

الكاتبان والمنتجان التنفيذيان "ديفيد بينيوف" و"دي بي ويس": "تجسّد ثلاثية "لو سيشين" مسلسل الخيال العلمي الأكثر طموحًا من بين جميع المسلسلات التي قرأناها، حيث ينطلق بالقُرّاء في رحلة تمتد من ستينيّات القرن العشرين وحتى نهاية العالم، وبداية من الحياة على ذلك الكوكب الذي يُعدّ مجرد نقطة زرقاء باهتة في الكون وصولاً إلى الأطراف اللامتناهية لذلك الكوْن الفسيح. ونحن نتطلّع لقضاء السنوات التالية من حياتنا سعيًا لتحويل روايته الملحمية إلى عمل تلفزيوني من أجل مشاهدينا في جميع أنحاء العالم."

الكاتب والمنتج التنفيذي "ألكسندر وو": "إنه لشرف لنا أن ننال فرصة تحويل إحدى أعظم أيقونات أعمال الخيال العلمي الصينية إلى عمل تلفزيوني. تمثل ثلاثية The Three-Body Problem البوتقة التي تجمع العديد من العناصر التي أعشقها: الشخصيات الثرية متعدّدة الجوانب والأوجه، والرهانات والمخاطر الوجودية الحقيقية، والتي تُجسَّد جميعها من خلال نماذج بشرية راقية وعميقة. وأنا متحمّس للغاية لاستهلال شراكتي مع نتفليكس بصحبة هذا الفريق الإبداعي الرائع."

المنتجة التنفيذية "بيرناديت كولفيلد": بعد عملي عن قُرب مع "ديفيد" و"دي بي" على مدار عدّة سنوات، تنتابني الحماسة للانضمام إلى شركتهما والشروع في هذه الرحلة التالية معهما إلى جانب فريق عمل نتفليكس الرائع. فنحن نتمتع بالرؤية نفسها والشغف الشديد لتحويل هذه القصص الرائعة والأسطورية إلى أعمال فنية ولا سيّما رواية The Three-Body Problem التي تجسّد حكاية استثنائية على المستوى نفسه من الطموح."

المنتج التنفيذي "لين كي": "تسعى The Three-Body Universe و Yoozoo Group بكلّ جهد للتعاون مع المبدعين والفنّانين المعجبين برواية The Three-Body Problem في جميع أنحاء العالم لخلق أشكال متنوّعة من الفنّ. فالاحتفاء بالحضارة ونقلها من خلال التكنولوجيا هي مهمّة تلتزم Yoozoo بها، وملحمة "دا لو" (لو سيشين) هي جزء أصيل من تلك الحضارة الرائعة. ونحن يسعدنا الشروع في هذه المغامرة الجديدة مع نتفليكس، فهي قوّة إبداعية وخدمة ترفيه عالمية بالفعل، تمتعنا دائمًا بأعمالها السينمائية والتلفزيونية المتميّزة ".