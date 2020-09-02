فتحي مبروك: اقتبست أسلوب الجوهري أثناء تدريبي للأهلي بمباراة الزمالك وفزت 2-0

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:24 ص
فتحي مبروك
فتحي مبروك
غدير أحمد
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كشف فتحي مبروك نجم الأهلي السابق، عن استعان بأسلوب وطريقة لعب محمود الجوهري مدرب منتخب مصر الأسبق، خلال تجربته كمدير فني للمارد الأحمر وذلك بمواجهة الزمالك عام 2015.


وقال مبروك في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار:"اقتبست أسلوب الكابتن جوهري كـمُدرب في مباراة الزمالك التي انتصرت فيها 2-0 أثناء تدريبي للأهلي".

وواصل: " في مباراة أيرلندا هي مَن أعطت الجماهير منظور الكرة الدفاعية للكابتن محمود الجوهري، لكن علي النقيض تماماً قدَّم المنتخب المصري تحت قيادته كرة هجومية رائعة في أكثر من مباراة أخرى".


وأختتم قائلاً:" أن الجوهري هو حالة استثنائية، لم تتكرر كثيراً عبر التاريخ الرياضة أو الإجتماعي بمصر".
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