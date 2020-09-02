نور اللبنانية مذيعة تتعرض وتتعرض لأزمات مع الجن والعفاريت في "جمال الحريم"

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة نور اللبنانية في مسلسل"جمال الحريم"، وتُجسد خلال الأحداث دور مذيعة، وتتعرض لأزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

 

مسلسل "جمال الحريم" من تأليف سوسن عامر، وهو بطولة نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، علاء عرفة رنا رئيس.

 

وفي سياق آخر، تشارك نور اللبنانية في بطولة مسلسل "عمر الناجى" الذى يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، وتدور أحداث المسلسل في إطار 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على منصة watch it، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي.

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