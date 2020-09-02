رأي مبروك عطية في بناء المساجد على أرض مخالفة (فيديو)

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الإسلام دعا أصحابة لبناء المساجد عند الحاجة إليها، منوها بأنه لا يجوز بناء المساجد على أرض المخالفة.





وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن بناء المساجد ليس بالكثرة، ولكن وفقا للاحتياج، معلقا: "في مناطق المسافة بين المساجد فيها أمتار.. دي فنطزية"، مشددا على ضرورة تقديم مصالح الناس في مختلف الأعمال.





وفي سياق متصل قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كافة المشروعات المنفذة تتعرض لحملات تشكيك للنيل من عزيمة الدولة.





وأضاف السيسي خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، أن المتواجدين في نطاق مشروع تطوير محور المحمودية لم يكونوا راضيين عن المشروع، وأيضا كان هناك تخوف من تأثر التجار بأعمالهم داخل سوق الجملة في وكالة الحضرة وتم التأكيد عليهم بإنشاء وكالة على أحدث مستوى وهو ما تم بالفعل وأرسل التجار رسالة شكر وتقدير بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع ورضائهم عن المشروع.





وتابع الرئيس السيسي أن محور المحمودية سوف يصل إلى محافظة البحيرة، كاشفا أنه كانت هناك حالات تعدي كبيرة على محور المحمودية ومن ضمنها مساجد وقال حينها الناس: «بيهدوا المساجد» وأضاف السيسي: هل نحن نزيل المساجد لأننا كارهين ذلك الأمر أم من أجل استكمال المشروع وإعادة بناء مساجد أخرى على أعلى مستوى.





وكشف السيسي أن القنوات المسيئة تقول كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى قائلا: إنهم لا يعرفون الله سبحانه وتعالى ويقولون إننا نزيل المساجد.. ووجه حديثه إلى تلك القنوات المسيئة: «يارب تبقوا زيننا وتعملوا حساب ربنا أنتم بتخربوا الشعوب وبتدمروا الأمم».





وأوضح الرئيس السيسي أن البحيرة بها 77 مسجد مخالف على حرم ترعة المحمودية، وتساءل الرئيس السيسي: «اللى عاوز يبني حاجة لربنا يسرق أرضه»، متعهدا بإعادة بناء تلك المساجد المخالفة على طول محور المحمودية.