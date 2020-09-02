الجسمي: "المنصة" يحتمل أجزاء كثيرة وهو عمل مختلف عما هو سائد حاليًا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أكد الفنان الإماراتي الكبير احمد الجسمي في تصريحات صحفية اعتزازه بالمشاركة في المسلسل الإماراتي العالمي المنصة والذي سيعرض غدا الخميس عبر منصة نيتفليكس العالمية.

 

وقال الجسمي عن المنصة أنه عمل يعتز بالمشاركة فيه وطابعه الأكبر هو العالمية في اختيار موضوعه وطرح أبطاله وضخامة وفخامة إنتاجه وهو ما يتضح في الحلقات التي يتم عرضها حاليا وهو فخور أنه انتاج اماراتي ويتم عرضه عبر شبكة عالمية مثل نيتفليكس.

 

وهو عمل عربي عالمي يغرد بمفرده في منطقة مختلفة عن السائد حاليا، وهو عمل يمكن تقديم أجزاء كثيرة منه.

 

وعن قرابته بالمطرب الإماراتي حسين الجسمي قال أحمد أنه من العائلة الكبيرة ولكنه ليس ابن عمه مباشرة وعبر عن سعادته بنجاح حسين رافضا محاولات التنمر التي يتعرض لها احيانا مؤكدا أنه مغني كبير وناجح ويحبه كل العرب.

 

،مسلسل المنصة  تدور قصته في فلك حرب المعلومات وهيمنة السوشيال ميديا على حياة البشر في الزمن المعاصر،  ومن المقرر بدء عرضه على شبكة نتفليكس تزامنا مع عرضه على تلفزيون أبوظبي،غدا الخميس الثالث من سبتمبر  والمسلسل من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج الألماني رودريغو كيشنر، وبإشراف عام وفني للمخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري، ومن إنتاج فيلم جيت بالتعاون مع الكلمة للإنتاج.

 

ويجمع المسلسل توليفة من نجوم الوطن العربي والخليج وأميركا، مرتكزة على النجوم: مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، خالد القيش ومعتصم النهار وسامر إسماعيل، والنجوم سلوم حداد  وأحمد الجسمي وسمر سامي، شادي الصفدي ولين غرة، ياسر النيادي، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبي، يارى قاسم، جيني أسبر، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد  وغانم الزرلي، ومشاركة المذيعة الإماراتية ومقدمة البرامج مهيرة عبد العزيز التي تخوض مغامرة التمثيل لأول مرة، كما يشهد المسلسل ظهور خاص للممثل الأمريكي العالمي دان كين، المعروف بتقديمه شخصية سوبرمان في المسلسل الأمريكي الشهير "لويس وكلارك".

 

ويخوض مؤلف العمل الكاتب هوزان عكو مغامرة درامية جديدة بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه خلال مسلسله الأخير "الهيبة"، موضحا أن "المنصة" يعد بمثابة عمل درامي استثنائي وغير مسبوق في العالم العربي، بني الهدف الأساسي منه تقديم دراما عربية تنافس العالمية ويتم استقطابها عبر كبرى منصات العرض العالمية، وتجسد قصته حكاية هموم الإنسان المعاصر وتأمين حياته ومعلوماته والعلاقات الإنسانية وسط هيمنة حرب المعلومات وسيطرة السوشيال ميديا، مضيفا أن القائمين على المسلسل حرصوا على استقطاب كوكبة من أهم النجوم في الخليج والعالم العربي، في عمل إنتاجي ضخم يتم تقديمه على عدة مواسم.

 

بينما أكد منصور اليبهوني الظاهري، منتج العمل،  أنه يتم حاليا بدء الاستعدادات الأولية لعمليات كتابة وتصوير الموسمين الثاني والثالث من "المنصة"، تزامنًا مع عرض الجزء الأول منه عبر منصة نتفلكس العالمية وتلفزيون أبوظبي،  مشيراً لتحقيق العمل نقلة نوعية في مجال الدراما الإماراتية والعربية بشكل عام،  لما يحمله من حبكة درامية غير مألوفة وتوليفة من أهم النجوم العرب.

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