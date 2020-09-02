يومًا واحدًا يفصل صابرين عن انتهاء تصوير "النمس والإنس" أمام "هنيدي"

أوشكت الفنانة صابرين، على الانتهاء من تصوير مشاهدها، حيث يتبقى لها يومًا واحدًا وتنتهي من التصوير نهائيًا، وتُجسد صابرين خلال الأحداث دور سيدة من عشيرة الجن وتقوم بتوريط هنيدي في العديد من المصائب وذلك في إطار كوميدي.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، شيكو، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وهو من إخراج شريف عرفة.

والجدير بالذكر أن صابرين شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ليالينا 80"، وهو بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، نهى عابدين، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، رنا رئيس، نورهان، حسني شتا، نورهان، صبرى عبد المنعم، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ومن إنتاج سينرجي.