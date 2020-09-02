دي يونج: "الشات" ليس دليلا على مستقبل ميسي

علق دي يونج لاعب خط وسط برشلونة على أزمة رحيل ليونيل ميسي مؤكداً أنه لا يعرف ما سيفعله الأرجنتيني، لكنه يأمل في مقابلته مرة أخرى عندما يعود إلى كتالونيا.

وقال دي يونج لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "نعم لا يزال ميسي موجوداً في دردشة واتساب الخاصة بفريق البارسا، أتمنى أن يستمر معنا، لكن هذا ليس شيئاً يعتمد علي.. لست الشخص الذي يجب أن يتحدث مع ميسي لإقناعه بأي شيء، بالتأكيد اقترب منه الكثيرون بالفعل هذه الأيام".

ويتطلع دي يونج إلى بداية الموسم مع رونالد كومان، الذي قال بالفعل إنه سيجعله يلعب في مركزه الاعتيادي، الذي كان يلعبه في أياكس والمنتخب الهولندي.

وعن كومان، قال دي يونج: "سعيد لبرشلونة بشأن كومان، لكننا نفتقده في المنتخب الوطني".

وعن تصريح كومان بشأن مركزه الأساسي في البارسا، قال دي يونج: "تحدثت معه لفترة وجيزة فقط عبر الهاتف، ولكن لم اتصل به لأسأله إذا كان هذا صحيحاً، أعتقد أن لديه ما يكفي في ذهنه بحلول ذلك الوقت، وعندما أصل إلى برشلونة، ربما أتحدث معه حول أشياء من هذا القبيل".