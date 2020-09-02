إصابة جندي وشرطي إسرائيلي في عملية دهس جنوبي نابلس

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:36 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بإصابة جندي وشرطي إسرائيلي في عملية دهس جنوبي نابلس، وإصابة المنفذ بعد إطلاق النار عليه.


وقد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار على فلسطينيين 2 بحجة عملية دهس قرب حاجز الكونتينر شمال بيت لحم.

 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل.

 

وقال جيش الاحتلال: إنه "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، مضيفا أنه "تم تفعيل الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية وفي منطقة مفتوحة فقط"، فيما لم يتم الإفصاح عما إذا كانت القذيفة قد سقطت بالفعل".

 

 ولكن الإذاعة الإسرائيلية، قالت: إن "القذيفة الصاروخية سقطت في منطقة مفتوحة في تجمع أشكول الإسرائيلي في غلاف قطاع غزة، دون التسبب بأضرار أو إصابات".

 

ولم تعلن أي منظمة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية، وهذه هي المرة الأولى منذ أسابيع التي تعلن فيها إسرائيل عن إطلاق قذيفة صاروخية من غزة.

 


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نابلس عملية دهس إصابة جندي اسرائيلي

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