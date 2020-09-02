إصابة جندي وشرطي إسرائيلي في عملية دهس جنوبي نابلس

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بإصابة جندي وشرطي إسرائيلي في عملية دهس جنوبي نابلس، وإصابة المنفذ بعد إطلاق النار عليه.



