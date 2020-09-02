حسن الرداد يكشف حقيقة شائعة انفصاله عن إيمي سمير غانم

علق الفنان حسن الرداد، على الشائعات التي تثار بين حين وآخر حول انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، قائلًا: "هي مجرد أقاويل وشائعات مغرضة وتافهة".





وأضاف في تصريحات صحفية: "حقيقي أنا لم أعد أهتم بتلك الشائعات، وعندما نتحرى عن من يروجها نجدها دائما من حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي".





وأكد أن مروجي هذه الشائعات يحاولون تحقيق شهرة على حسابه هو وإيمي والإيقاع بهما في خلافات وهمية.





وجدد تأكيده: "عموما أنا وإيمي نعيش حياة سعيدة ولا ننظر لتلك الشائعات بعين الاعتبار.



