أمير طعيمة لـ تامر حسني والعسيلي: "اختراع أغنية مبهجة ودمكم مع بعض شربات"

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:53 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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هنأ الشاعر الغنائي أمير طعيمة، النجمين تامر حسني ومحمود العسيلى، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتهما الجديدة "اختراع"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

وكتب أمير طعيمة تغريدة جديدة قال فيها :"مبروك لأصدقائي الأعزاء تامر حسني ومحمود العسيلي، أغنية اختراع، ومبروك لكل فريق العمل".

وأضاف في تهنئته لهما: "الأغنية مبهجة ودمكم مع بعض شربات، والإخراج تحفة يا تيمو".

أغنية"اختراع"، من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضي، والكليب من إخراج تامر حسني.


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