نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة السيارات بشوارع القاهرة والجيزة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:53 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية

اقرأ أيضا.. المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل
استملت الإدارة العامة للمرور، أجهزة قياس سرعة متطورة من أجل استعمالها في مراقبة سرعة المركبات على الطرقات السريعة وداخل المدن، في إطار مخططات وزارة الداخلية للحد من ضحايا حوادث السير والتي تكون السرعة المفرطة سببها الرئيسي.

وحسب المعلومات التقنية المتوفرة، فإن وزارة الداخلية استلمت أجهزة رادار جديدة تسمى "ساهر" تمكن ضابط المرور من مراقبة سرعة المركبة ويفصل حتى 8 حارات مرور، والجودة الليلية للصورة حتى 40 ميجا بكسل، ومسافة تتجاوز 300 متر، كما أنها تسمح من قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، وذلك عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط.

ليس هذا فقط، بل فإن هذه الرادارات التي تعمل بالليل أيضا ستكمن الرادارات الجديدة من التقاط أدلة فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير، ورصد مخالفات التحدث بالمحمول بجانب عدم ربط حزام الأمان وجلوس الأطفال بالمقاعد الأمامية.

وتم تركيب تلك الرادارات في طرق عديدة وجار خلال أيام استكمال وضعه في الطرق الآتية وبأكثر من رادار والطرق هي: طريق السويس - محور المشير (NA) - محور المشير الجديد الواصل من الـNA حتى أمن الدولة - التسعين الشمالي - التسعين الجنوبي - طريق المطار - كوبري أكتوبر - الكورنيش - صلاح سالم - محاور القاهرة الجديدة.

كما سيتم إرسال المخالفات على الهاتف المحمول، بعد ارتكاب المخالفات بدقائق، وسوف يتم وضعها مباشرة في الملف الإلكتروني الخاص بمرتكب المخالفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصائح للمرور حالة المرور في القاهرة بوابة الفجر المرور الفجر

أخبار تهمك

تحرك جديد من كهربا في أزمته مع الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكنيسة تكشف كذب قنوات معادية لمصر بخصوص معايير بناء دور العبادة

منذ حوالي 7 ساعات

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

منذ حوالي 11 ساعة

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم أوباميكانو

منذ أقل من ساعتين

لحظة الحسم.. تفاصيل إجتماع بارتوميو وخورخي ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يحسم موقفه من عقوبة ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تفاصيل قرار وزارة التموين الخاص بصرف الكمامة إجباريا

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 176 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

لاعبي برشلونة يتجاهلون ميسي.. ولاعبان فقط يطالبونه بالبقاء

منذ حوالي 9 ساعات

آخر مستجدات أزمة ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور الفجر.. انتظام الحركة بشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور الفجر.. انتظام الحركة بشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور الفجر.. انتظام الحركة بشوارع القاهرة والجيزة

انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:21 ص

آخر مستجدات أزمة ميسي مع برشلونة

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

08:01 م

لحظة الحسم.. تفاصيل إجتماع بارتوميو وخورخي ميسي

02:47 ص

برشلونة يحسم موقفه من عقوبة ميسي

04:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب