بعد نجاح فيلم "توأم روحي".. الرداد يكشف عن خططه الفنية الفترة المقبلة

كشف الفنان حسن الرداد النقاب عن خططه الفنية خلال الفترة المقبلة بعد نجاح فيلم "توأم روحي"، قائلًا في البداية أنه لا يحدد نوعية التصنيف المقبل بقدر ما يهمه جودة الموضوع بوجه عام.





وأضاف في تصريحات صحفية: "حاليا لدي مجموعة من الأعمال السينمائية أحضر لها ولكن لا أريد أن أفصح عن تفاصيلها".





وأشار إلى أنه سيعلن عن أعماله بالطبع في الوقت المناسب وعندما تتبلور الرؤية وفريق العمل.





وأكد أنه بوجه عام يبحث دائما عن الأعمال التي ترضي الجمهور ويتمني أن يكون دائمًا عند حسن ظنهم وأن يقدم لهم ما يمتعهم.



