بعد نجاح فيلم "توأم روحي".. الرداد يكشف عن خططه الفنية الفترة المقبلة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:29 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كشف الفنان حسن الرداد النقاب عن خططه الفنية خلال الفترة المقبلة بعد نجاح فيلم "توأم روحي"، قائلًا في البداية أنه لا يحدد نوعية التصنيف المقبل بقدر ما يهمه جودة الموضوع بوجه عام.

وأضاف في تصريحات صحفية: "حاليا لدي مجموعة من الأعمال السينمائية أحضر لها ولكن لا أريد أن أفصح عن تفاصيلها".

وأشار إلى أنه سيعلن عن أعماله بالطبع في الوقت المناسب وعندما تتبلور الرؤية وفريق العمل.

وأكد أنه بوجه عام يبحث دائما عن الأعمال التي ترضي الجمهور ويتمني أن يكون دائمًا عند حسن ظنهم وأن يقدم لهم ما يمتعهم.

أخبار تهمك

برشلونة يحسم موقفه من عقوبة ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

آخر مستجدات أزمة ميسي مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 176 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

لاعبي برشلونة يتجاهلون ميسي.. ولاعبان فقط يطالبونه بالبقاء

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الكنيسة تكشف كذب قنوات معادية لمصر بخصوص معايير بناء دور العبادة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. تفاصيل قرار وزارة التموين الخاص بصرف الكمامة إجباريا

منذ حوالي 11 ساعة

تحرك جديد من كهربا في أزمته مع الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم أوباميكانو

منذ أقل من ساعتين

لحظة الحسم.. تفاصيل إجتماع بارتوميو وخورخي ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:21 ص

آخر مستجدات أزمة ميسي مع برشلونة

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

08:01 م

لحظة الحسم.. تفاصيل إجتماع بارتوميو وخورخي ميسي

02:47 ص

برشلونة يحسم موقفه من عقوبة ميسي

04:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب