انطلاق الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص المصري في الدراجات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:02 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص المصري لإعداد المدربين في رياضة الدراجات والتي تقام بالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر من الانترنت من خلال تطبيق  ZOOM. 

 صرح الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري بأن تعتبر هذا الدورة ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي خصصت للمدربين خلال تلك المرحلة  ، مشيراً إلي أن من خلال تلك الدروات التدريبية التي تم فيها صقل وتدريب المدربين سيتم اختيار عدداً من المدربين المؤهلين للاستعانة بهم في مراكز التدريب الرياضية في الرياضات المختلفة عقب العودة الآمنة للنشاط الرياضي بالأولمبياد الخاص المصري.

وأضاف تهامي أن الفترة خلال الفترة السابقة والتي شهدت ومازالت أنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19  عقد الأولمبياد الخاص المصري عدداً الفعاليات عبر تطبيق زووم والتي تهم كافة افراد المنظومة من لاعبين وأسر ومدربين ومتطوعين ، مشيراً إلي عقد عدداً من الدورات التدريبية لإعداد المدربين  ولقاءات التوعية المختلفة للأسر وملتقي للمتطوعين وكذلك عدداً من الفعاليات للاعبين منها المسابقة التنشيطية الاولي في الجمباز وكذلك الملتقي الوطني الأول للاعبين القادة بالاضافة إلي عقد اجتماعات مستمرة مع المسئولين بالهيئات المختلفة في محافظات مصر المختلفة .

من جانبه أكد الدكتور أكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص المصري أن هذه الدورة تعتبر السابعة من نوعها ، مشيراً إلي تقدم أكثر من 170 مدرب ومدربة للالتحاق بتلك الدورة التدريبية ، ويحاضر في الدورة التدريبية الدكتور أحمد عمرو المدير الفني للدراجات بالأولمبياد الخاص المصري ، ومدرب منتخب مصر للدراجات سابقاً ، والمحاضر المعتمد بالأولمبياد الخاص .

أخبار تهمك

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

منذ حوالي 9 ساعات

تحرك جديد من كهربا في أزمته مع الزمالك

منذ 38 دقيقة

فايلر يُحدد بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

لاعبي برشلونة يتجاهلون ميسي.. ولاعبان فقط يطالبونه بالبقاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة: تسجيل 176 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 18 ساعة

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

جوارديولا يصدم ميسي بشأن الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل قرار وزارة التموين الخاص بصرف الكمامة إجباريا

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحسم موقفه من عقوبة ميسي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

لحظة الحسم.. تفاصيل إجتماع بارتوميو وخورخي ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

08:01 م

برشلونة يحسم موقفه من عقوبة ميسي

04:30 ص

لحظة الحسم.. تفاصيل إجتماع بارتوميو وخورخي ميسي

02:47 ص

لاعبي برشلونة يتجاهلون ميسي.. ولاعبان فقط يطالبونه بالبقاء

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب