انطلاق الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص المصري في الدراجات

انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص المصري لإعداد المدربين في رياضة الدراجات والتي تقام بالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر من الانترنت من خلال تطبيق ZOOM.





صرح الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري بأن تعتبر هذا الدورة ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي خصصت للمدربين خلال تلك المرحلة ، مشيراً إلي أن من خلال تلك الدروات التدريبية التي تم فيها صقل وتدريب المدربين سيتم اختيار عدداً من المدربين المؤهلين للاستعانة بهم في مراكز التدريب الرياضية في الرياضات المختلفة عقب العودة الآمنة للنشاط الرياضي بالأولمبياد الخاص المصري.





وأضاف تهامي أن الفترة خلال الفترة السابقة والتي شهدت ومازالت أنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عقد الأولمبياد الخاص المصري عدداً الفعاليات عبر تطبيق زووم والتي تهم كافة افراد المنظومة من لاعبين وأسر ومدربين ومتطوعين ، مشيراً إلي عقد عدداً من الدورات التدريبية لإعداد المدربين ولقاءات التوعية المختلفة للأسر وملتقي للمتطوعين وكذلك عدداً من الفعاليات للاعبين منها المسابقة التنشيطية الاولي في الجمباز وكذلك الملتقي الوطني الأول للاعبين القادة بالاضافة إلي عقد اجتماعات مستمرة مع المسئولين بالهيئات المختلفة في محافظات مصر المختلفة .





من جانبه أكد الدكتور أكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص المصري أن هذه الدورة تعتبر السابعة من نوعها ، مشيراً إلي تقدم أكثر من 170 مدرب ومدربة للالتحاق بتلك الدورة التدريبية ، ويحاضر في الدورة التدريبية الدكتور أحمد عمرو المدير الفني للدراجات بالأولمبياد الخاص المصري ، ومدرب منتخب مصر للدراجات سابقاً ، والمحاضر المعتمد بالأولمبياد الخاص .