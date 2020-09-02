بعد نجاح "اختراع".. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره





وجه الفنان تامر حسني، رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بواسطة خاصية الأستوري.فشكر تامر كل متابعيه على إعجابهم بكليب " اختراع" الذى شاركه فيه الفنان محمود العسيلى.وفكتب تامر حسني: "ألف شكر لكل اللى حبوا كليب اختراع وإخراجه، ألف ألف شكر".وتابع قائلًا: "فرحان بردود أفعالكم وبالرقم اللى حققته الأغنية ٨ ملايين ونص فى ٤ أيام فقط".اختراع" من إخراج تامر حسني، كلمات الأغنية الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.