بعد نجاح "اختراع".. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:56 ص
نادين نجدي
Advertisements
وجه الفنان تامر حسني، رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بواسطة خاصية الأستوري.
فشكر تامر كل متابعيه على إعجابهم بكليب " اختراع" الذى شاركه فيه الفنان محمود العسيلى.
وفكتب تامر حسني: "ألف شكر لكل اللى حبوا كليب اختراع وإخراجه، ألف ألف شكر".
وتابع قائلًا: "فرحان بردود أفعالكم وبالرقم اللى حققته الأغنية ٨ ملايين ونص فى ٤ أيام فقط".
اختراع" من إخراج تامر حسني، كلمات الأغنية الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.