عامر يكشف أسباب تغيير المدربين في النادي المصري
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:50 ص
الفجر الرياضي
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أكد كمال عامر ،الناقد الرياضي مدير تحرير روزا اليوسف، في تصريحات خاصة لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم، مع محمد المحمودي، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بروسعيد كان يريد عودة إيهاب جلال مرة أخرى لتدريب فريق المصري البورسعيدي، لكن ما حدث أن رئيس ومجلس إدارة المصري لم يتمكنوا من الوصول هاتفيا لجلال في جلسة الأمس.
كما أنه سمير حلبية رئيس النادي المصري، كان على يقين بأن إيهاب جلال سيكون لديه تحفظ على العودة للفريق مرة أخرى.
وكشف كمال عامر, أن إسم علي ماهر كان مطروحا بقوة لتولي تدريب المصري قبل التعاقد مع طارق العشري، لكنه كان مرتبطا بأمور خاصة لهذا كان أقرب المرشحين لتولي المسئولية.
كما أعلن عن راتب علي ماهر وجهازه المعاون والذي سيصل الى 500 الف جنيه بينما كان يحصل طارق العشري وجهازه على مليون جنيه كراتب شهري بينما انهى حسام حسن عقده مع المصري وكان وقتها يحصل على مليون و200 ألف جنيه.
واعتبر سبب توتر العلاقة بين حسام حسن والمصري بسبب رحيل التوام لبيراميدز دون الحصول على اذن من ادارة النادي البورسعيدي وهو ما تسبب في ازمة بينه وبين مجلس المصري ولهذا السبب لم يفكر النادي البورسعيدي في اعادة حسام حسن لقيادة الفريق من جديد.
أكد كمال عامر ،الناقد الرياضي مدير تحرير روزا اليوسف، في تصريحات خاصة لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم، مع محمد المحمودي، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، هو أحد أهم شركاء النجاح في انتصارات وتعظيم قدرات النادي المصري لايمانة بأن ،تنمية بورسعيد بشكل عام ستنعكس على المصري، ومن هنا قدم مساهمات متنوعة لمسيرة النادي.
والمحافظ كان يريد عودة إيهاب جلال مرة أخرى لتدريب فريق المصري البورسعيدي، لكن ما حدث أن رئيس ومجلس إدارة المصري لم يتمكنوا من الوصول هاتفيا لجلال في جلسة الأمس.
كما أنه سمير حلبية رئيس النادي المصري، كان على يقين بأن إيهاب جلال سيكون لديه تحفظ على العودة للفريق مرة أخرى.
وكشف كمال عامر, أن إسم علي ماهر كان مطروحا بقوة لتولي تدريب المصري قبل التعاقد مع طارق العشري، لكنه كان مرتبطا بأمور خاصة لهذا كان أقرب المرشحين لتولي المسئولية.
كما أعلن عن راتب علي ماهر وجهازه المعاون والذي سيصل الى 500 الف جنيه بينما كان يحصل طارق العشري وجهازه على مليون جنيه كراتب شهري بينما حسام حسن، وجهازة المعاون كان يحصل على ٢ مليون جنية شهريا من بينهم مليون و 250 ألف جنيه راتبا شهرا لنفسة.
واعتبر سبب توتر العلاقة بين حسام حسن والمصري بسبب رحيل التوام لبيراميدز دون الحصول على اذن من ادارة النادي البورسعيدي وهو ما تسبب في ازمة بينه وبين مجلس المصري ولهذا السبب لم يفكر النادي البورسعيدي في اعادة حسام حسن لقيادة الفريق من جديد.