شاهد.. المقطع المحذوف من أغنية "يوم تلات" لعمرو دياب (فيديو)

وظهر الملحن عزيز الشافعى برفقة تامر حسين فى الفيديو، وهما يغنيان المقطع المحذوف وعلق تامر عليه قائلاً :" صعب الاختيار كوبليه من يوم تلات ( فى الكواليس) "يذكر أن خر اعمال الشاعر تامر حسين أغنيتى "أماكن السهر" و "بلدنا يا حلوة" مع الهضبة عمرو دياب.وحقق الهضبة عمرو دياب أكثر من 6 مليون مشاهدة لفيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" والتي طرحها منذ اسبوع عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وجميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره ترند محرك البحث جوجلأعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.