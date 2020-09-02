أكاديمية عرابي تفتتح فرعا جديدا بالمدينة الشبابية بالإسكندرية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:45 ص
المدينة الشبابية بالإسكندرية
المدينة الشبابية بالإسكندرية
أحمد شاكر
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تفتتح أكاديمية هيثم عرابي، فرعا جديدا لها يوم الجمعة المقبل في المدينة الشبابية بالأسكندرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار تفعيل دور الهيئات الشبابية والرياضية لإكتشاف المواهب الرياضية بمختلف الالعاب الفردية والجماعية ودعمها لتمثيل مصر فى المحافل الدولية .

وتزامناً مع عودة النشاط الرياضى تدريجياً بالمنشآت الشبابية والرياضية، يتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال حفل افتتاح فرع الإكاديمية .

وتقبل الأكاديمية من 5 سنوات، علي أن تكون موعد التدريبات بالأكاديمية  يومى الجمعة والسبت من الساعه الثالثة عصراً وحتى الرابعة والنصف عصراً .

وتعكف الوزارة في الآونة الأخيرة علي افتتاح العديد من الاكاديمييات بالمنشات الشبابية والرياضية التابعة لها والتي من المتوقع ابراز كوكبة من اللاعبين المميزين وانضمامهم للمنتخبات القومية.

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