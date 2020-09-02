منتخب اليد يختتم معسكره بزيارة بحرية ترفيهية بالغردقة

قام منتخب مصر الآول لكرة اليد بزيارة ترفيهية لمنتجع الباتروس وايت بيتش فى أطار معسكره التدريبى الشاق بالغردقة أستعدادا لبطولة العالم لكرة اليد والتى ستقام فى مصر يناير القادم .





وقد أبدى اللاعبين والمدير الفنى الآسبانى أعجابهم الشديد بالمنتجع وتصميمه الحديث الشيك وأطلالة كل غرف وأجنحة المنتجع على حمامات السباحة والبحر مباشرة وكذا على الآلعاب البحرية المميزة .





وكان المنتخب قد دخل معسكره في الغردقة استعدادا لبطولة كأس العالم مصر2021، المحدد لها الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى.





ومن المقرر أن تجرى قرعة المونديال يوم 5 سبتمبر القادم تحت سفح الأهرامات بحضور كبار الشخصيات و مندوبو المنتخبات المشاركة .



