منتخب اليد يختتم معسكره بزيارة بحرية ترفيهية بالغردقة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:41 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قام منتخب مصر الآول لكرة اليد بزيارة ترفيهية لمنتجع الباتروس وايت بيتش فى أطار معسكره التدريبى الشاق بالغردقة أستعدادا لبطولة العالم لكرة اليد والتى ستقام فى مصر يناير القادم .

وقد أبدى اللاعبين والمدير الفنى الآسبانى أعجابهم الشديد بالمنتجع وتصميمه الحديث الشيك وأطلالة كل غرف وأجنحة المنتجع على حمامات السباحة والبحر مباشرة وكذا على الآلعاب البحرية المميزة .

وكان المنتخب قد دخل معسكره في الغردقة استعدادا لبطولة كأس العالم مصر2021، المحدد لها الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى.

ومن المقرر أن تجرى قرعة المونديال يوم 5 سبتمبر القادم تحت سفح الأهرامات بحضور كبار الشخصيات و مندوبو المنتخبات المشاركة .


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