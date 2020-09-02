عاجل.. البرلمان التونسي يمنح "المشيشي" الثقة لتشكيل الحكومة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:15 ص
هشام المشيشي
هشام المشيشي
الفجر
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صادق البرلمان التونسي بالأغلبية، على منح الثقة لهشام المشيشي لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأفادت قناة العربية، في خبر عاجل، بأن البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة المشيشي بأغلبية 134 صوتا.

وفي وقت سابق، كلف الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لإلياس الفخاخ، رئيس الوزراء المستقيل.

دخلت تونس في حالة فراغ سياسي بعد استقالة إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، وسط عدد من التكهنات عن الشخصية التي يجري تعيينها، لأجل تولي المنصب في مقر الحكومة "القصبة" في العاصمة تونس، وينادي بعض الناس بتعيين شخصية سياسية، ويحبذون تعيين كفاءة وطنية في مسعى لحل مشاكل البلاد المعقدة لاسيما الاقتصادية.

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