حسني عبد ربه يطالب وزير الرياضة التدخل وحل أزمة الإسماعيلي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:41 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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ناشد حسني عبدربه نجم نادي الإسماعيلي السابق، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة التدخل خلال الفترة الحالية من أجل إنقاذ النادي من مجلس الإدارة الحالي.

 

وقال عبدربه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " أناشد وزير الشباب والرياضة بضرورة التدخل من أجل إنقاذ النادي، والحديث مع رموز الإسماعيلي لحل كل المشاكل التي يمر بها النادي".

 

وأضاف، "الإسماعيلي نادي كبير ومن الثلاثي الكبار في الكرة المصرية بعد الأهلي والزمالك، هل يجوز أن يتواجد النادي كل موسم في المركز السابع أو العاشر، هل ننتظر أن يتواجد النادي في الدرجة التانية، تريدون أن تنجحوا لابد أن تنفقوا من أجل ذلك".

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