أحمد جعفر: ميدو وصفني بالمهاجم رقم ستة.. ومرتضى منصور وعدني برحيله

تحدث أحمد جعفر نجم هجوم نادي الزمالك السابق عن فترة تولي أحمد حسام ميدو مهمة تدريب الفريق الأول ووصفه له بالمهاجم رقم ستة والأزمة التي حدثت بمجرد قدومه للنادي.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج الماتش: "الزمالك طلب مني التنازل عن مستحقاتي القديمه وتجديد تعاقدي في موسم 2013 ولم أعترض".

وأردف: "ولكن عندما جاء ميدو حدثت أزمة معه وفوجئت به يصفني بالمهاجم رقم 5 او 6 بين مهاجمي الفريق مما دفعني للرحيل عن النلدي".

واختتم أحمد جعفر تصريحاته قائلا: "مرتضى منصور طلب مني البقاء في الزمالك ووعدني برحيل ميدو خلال شهرين ولكني رفضت".