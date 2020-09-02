صلاح وتريكة ومتعب في الهجوم.. حسني عبد ربه يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
أمل الحلفاوي
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وضع حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، التشكيل الأمثل لمنتخب مصر الوطني من وجهة نظره.
وضم تشكيل حسني
كلا من:
حراسة المرمى:
عصام الحضري
خط الدفاع: أحمد
فتحي - هاني سعيد - وائل جمعة - سيد معوض
خط الوسط: محمد
شوقي - محمد حمص
صناع اللعب: حازم
إمام - أبو تريكة - محمد صلاح
خط الهجوم: عماد
متعب
جاء ذلك خلال استضافة
حسني عبدربه في برنامج اوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، على قناة النهار.