صلاح وتريكة ومتعب في الهجوم.. حسني عبد ربه يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر

وضع حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، التشكيل الأمثل لمنتخب مصر الوطني من وجهة نظره.

وضم تشكيل حسني كلا من:

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: أحمد فتحي - هاني سعيد - وائل جمعة - سيد معوض

خط الوسط: محمد شوقي - محمد حمص

صناع اللعب: حازم إمام - أبو تريكة - محمد صلاح

خط الهجوم: عماد متعب

جاء ذلك خلال استضافة حسني عبدربه في برنامج اوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، على قناة النهار.