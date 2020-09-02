صلاح وتريكة ومتعب في الهجوم.. حسني عبد ربه يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وضع حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، التشكيل الأمثل لمنتخب مصر الوطني من وجهة نظره.

 

وضم تشكيل حسني كلا من:

 

حراسة المرمى: عصام الحضري

 

خط الدفاع: أحمد فتحي - هاني سعيد - وائل جمعة - سيد معوض

 

خط الوسط: محمد شوقي - محمد حمص

 

صناع اللعب: حازم إمام - أبو تريكة - محمد صلاح

 

خط الهجوم: عماد متعب

 

جاء ذلك خلال استضافة حسني عبدربه في برنامج اوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، على قناة النهار.

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