مجدي عبد الغني: إقامة مباراة كل يومين لكل فريق لا تحدث في العالم

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكره السابق أن إقامة مباريات الدوري كل يومين لكل فريق لا تحدث في العالم.

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق أن ضغط المباريات سيكون له تأثير كبير على اللاعبين بسبب كثرة الإصابات في صفوف كل الفرق.

وتابع أن انتهاء الدوري لن يكون قبل نهاية نوفمبر بسبب ضغط المباريات وبالتالي سيؤثر على نظام بطولة الدوري للموسم القادم.

ويذكر أن الزمالك سيواجه بيراميدز يوم الخميس القادم ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز بينما سيواجه الأهلي نظيره وادى دجلة يوم الجمعة القادم.