برشلونة يحسم موقفه من عقوبة ميسي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف برشلونة من فرض عقوبة على ليونيل ميسي، نجم وقائد الفريق، بعد تغيبه عن مران البلوجرانا.


وتعمد ميسي الغياب عن فحوصات فيروس كورونا كوفيد-19، بجانب مران الفريق أمس، ويستمر غيابه حتى وقتنا الحالي، وذلك في إطار إعلانه عن رغبته في مغادرة برشلونة خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.


وبحسب برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني، أن برشلونة قرر عدم معاقبة ميسي بالرغم من تغيبه عن حضور مران الفريق لليوم الثاني على التوالي".


والجدير بالذكر أن قرر خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، جلسة مع إدارة برشلونة، غدًا الأربعاء، من أجل مناقشة مستقبل اللاعب.

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