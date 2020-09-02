محمد جمعة يكشف لفاطمة مصطفى حقيقة ترشيحه للمشاركة في "الاختيار 2"

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
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حل الفنان محمد جمعة ضيفا، على برنامج "الراديو بيضحك" المذاع على راديو 9090 من تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى.

صرح الفنان محمد جمعة بمشاركته في مسلسل “الاختيار 2” بناءً على ترشيح المخرج بيتر ميمي الذي طلب انضمامه لفريق المسلسل
وأكد محمد جمعة أن مشاركته في “الاختيار 2″، شرف كبير له، وشرف لأي ممثل المشاركة في مثل هذه الأعمال العظيمة.

وأضاف جمعة، أن بيتر ميمي طلب منه المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، بعد الانتهاء من تصوير فيلم “موسى” الذي يقوم ميمي بإخراجه.

يذكر أن مسلسل “الاختيار” تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2020، بطولة الفنان أمير كرارة مجسدًا شخصية الشهيد أحمد المنسي، وحقق نجاحًا عظيمًا، وشارك به عدد كبير من النجوم مثل أحمد صلاح حسني، محمد إمام، محمد رجب، أحمد خالد صالح، وماجد المصري، وشريف منير، وآخرين.


محمد جمعة يكشف لفاطمة مصطفى حقيقة ترشيحه للمشاركة في "الاختيار 2"
محمد جمعة يكشف لفاطمة مصطفى حقيقة ترشيحه للمشاركة في "الاختيار 2"

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