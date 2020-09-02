"آير كايرو" تكشف عن حصة "مصر للطيران" من أسهمها (فيديو)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة آير كايرو، إن مصر للطيران تمتلك 60% من أسهم الشركة وتعمل هذه الشركة بنموذج الطائرات كثيفة المقاعد، ولا يوجد في الشركة درجة رجال الأعمال أو درجة أولى.

وتابع "شريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الشركة تختلف عن مصر للطيران من خلال ذهابها إلى وسط أسيا وأرمينا وجورجيا، وتعمل في سوهاج وأسيوط وشرم الشيخ والإسكندرية، وهذه المناطق تخدم حركة السياحة في هذه المناطق

ولفت إلى أن الشراكة بين شركة آير كايرو مصر للطيران سيتيح لراكب مصر للطيران الذهاب بسهولة لوسط أسيا، وسيزيد جذب السياحة العابرة التي قد تمتد للقضاء ليلة واحدة.

هذا وقال كابتن طيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن حركة تشغيل الطيران في زيادة مستمرة، حيث وصلت عدد رحلات الطيران إلى 50 رحلة يوميا.

وأشار "زكريا"، إلى أن مصر تسير رحلات إلى 38 دولة حتى الآن، حيث توجد عدة دول ما زالت معلقة حركة الطيران كالسعودية، ومعظم دول أفريقيا، موضحا أنهم يسيرون رحلات استثنائية إلى الدول التي تعلق حركة الطيران لديها.

وعن الطيران الداخلي، أوضح أنه لا يوجد إقبال كبير على الطيران الداخلي فالوقت الحالي، ولكن السياحة بدأت تعود لطبيعتها في بعض المناطق.

وتواصل شركة مصر للطيران، رحلاتها الاستثنائية إلي الملكة العربية السعودية، بسبب تعليق الرحلات الجوية المنتظمة بالسعودية لحين إشعار آخر، وذلك حسب توصيات وتعليمات الحكومة السعودية بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم.

ونظمت مصر للطيران، رحلة استثنائية إلي المطارات السعودية، أقلعت جميعها من مطار القاهرة الدولي، حيث اتخذت سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وقامت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار،بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

يذكر أن السعودية قامت بتعليق رحلات الطيران،منذ مارس الماضي، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، والرحلات الاستثنائية لإعادة المواطنين الراغبين بالعودة إلي بلادهم من الخارج، والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.

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