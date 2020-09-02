"الثروة الداجنة": مصر تنتج 4 ملايين دجاجة يوميًا (فيديو)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:43 ص
أرشيفية - دواجن
أرشيفية - دواجن
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر تنتج يوميًا4  ملايين دجاجة بنسبة تقدر بـ 1.4مليار دجاجة سنويًا، مضيفًا أن أسعار الدواجن تمر بموجات معينة على مدار العام بسبب اختلاف أحوال الطقس التي تؤثر على حياة الدواجن.

وتابع "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الدولة تتيح استيراد الدواجن فقط لسد الفجوة، من خلال لجنة متخصصة يرأسها وزير الزراعة بشخصه، مشيرًا إلى أن هذا العام هو الأقل في استيراد الدواجن مقارنة بالأعوام الماضية.

ولفت إلى أن أسعار الدواجن قد تكون غير مرضية الآن لبعض الأخوة المربيين، لكن تحويل العنابر من المفتوحة للمغلقة سيؤدي إلى زيادة الإنتاج والأرباح بصورة واضحة.

في سياق منفصل، عقد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اجتماعًا مع مديري مديريات الزراعة والطب البيطري، على مستوى محافظات الجمهورية، وبحضور الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة لشئون الخدمات البيطرية والثروة الحيوانية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامه للخدمات البيطرية.

وناقش الاجتماع الأسس التنفيذية للبدء في أعمال حصر الثروة الداجنة بكافة أنشطتها لاستكمال قاعدة البيانات.

وقال الصياد، إننا نسابق الزمن لحصر ثرواتنا الداجنة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أهمية قواعد البيانات في الإنتاج الداجني من أجل اتخاذ القرارات السليمة والصحيحة في الأوقات المناسبة، وأن الغرض من الحصر هو معرفة الاحتياجات المطلوبة لتوفير كافة أوجه المساعدة لصغار المربين والدعم اللازم للمزارع النظامية.

وتناول الصياد في لقائه مع وكلاء الوزارة في المحافظات (الزراعة والطب البيطري) تقييم الفترة السابقة وتحديد آليات العمل في الفترة القادمة في ظل الظروف الراهنة.

وشدد، على تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الحصر بكل دقة من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومن يمثلهما بالمحافظات من مديريات الزراعة، ومديريات الطب البيطري، وإدارات الزراعة والطب البيطري، والجمعيات الزراعية، والوحدات البيطرية، مؤكدًا على أهمية تحديث الحصر سنويًا فيما بعد، بمعرفة كل من مهندسي القطاع وأطباء الهيئة معًا.

وأضاف نائب وزير الزراعة، أنه تم تعميم نماذج إلكترونية على المديريات بكافة المحافظات لتسهيل عمليات الحصر والحصول على بيانات مدققة شاملة إحداثيات المواقع وأن وزير الزراعة يتابع أعمال الحصر على مدار الساعة، وقد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لتلقي البيانات، وتذليل أي عقبات تواجه أعمال الحصر، كما تم تشكيل غرف عمليات مماثلة بالمحافظات للتنسيق والتواصل مع الوزارة.

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