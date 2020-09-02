"الزراعة": مصر تنتج 14 مليار بيضة وحققت الاكتفاء الذاتي (فيديو)

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، وفي طريقها نحو التصدير خلال الفترة القريبة المقبلة، مضيفًا أن مصر تنتج 14 مليار بيضة وحققت الاكتفاء الذاتي من البيض.



وتابع "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن نصيب الفرد من الدجاج تجاوز الـ 20 كيلو في العام، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بإجراءات عديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توفير الدعم المالي والفني للمربيين، وتحويل العنابر من النظام المفتوح للنظام المعلق، وهذا يزيد الإنتاج بشكل كبير.



ولفت إلى أن الوزارة سهلت تراخيص تشغيل كافة أنواع الثروة الداجنة، ورفعت تحسين أنواع الدواجن، مشيرًا إلى أن الدولة فتحت مجال الاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي بعيد عن زحام القاهرة والدلتا.



في سياق منفصل، عقد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اجتماعًا مع مديري مديريات الزراعة والطب البيطري، على مستوى محافظات الجمهورية، وبحضور الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة لشئون الخدمات البيطرية والثروة الحيوانية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامه للخدمات البيطرية.



وناقش الاجتماع الأسس التنفيذية للبدء في أعمال حصر الثروة الداجنة بكافة أنشطتها لاستكمال قاعدة البيانات.



وقال الصياد، إننا نسابق الزمن لحصر ثرواتنا الداجنة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أهمية قواعد البيانات في الإنتاج الداجني من أجل اتخاذ القرارات السليمة والصحيحة في الأوقات المناسبة، وأن الغرض من الحصر هو معرفة الاحتياجات المطلوبة لتوفير كافة أوجه المساعدة لصغار المربين والدعم اللازم للمزارع النظامية.



وتناول الصياد في لقائه مع وكلاء الوزارة في المحافظات (الزراعة والطب البيطري) تقييم الفترة السابقة وتحديد آليات العمل في الفترة القادمة في ظل الظروف الراهنة.



وشدد، على تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الحصر بكل دقة من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومن يمثلهما بالمحافظات من مديريات الزراعة، ومديريات الطب البيطري، وإدارات الزراعة والطب البيطري، والجمعيات الزراعية، والوحدات البيطرية، مؤكدًا على أهمية تحديث الحصر سنويًا فيما بعد، بمعرفة كل من مهندسي القطاع وأطباء الهيئة معًا.



وأضاف نائب وزير الزراعة، أنه تم تعميم نماذج إلكترونية على المديريات بكافة المحافظات لتسهيل عمليات الحصر والحصول على بيانات مدققة شاملة إحداثيات المواقع وأن وزير الزراعة يتابع أعمال الحصر على مدار الساعة، وقد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لتلقي البيانات، وتذليل أي عقبات تواجه أعمال الحصر، كما تم تشكيل غرف عمليات مماثلة بالمحافظات للتنسيق والتواصل مع الوزارة.