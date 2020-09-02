تصريح ناري من عضو مجلس إدارة الإسماعيلي بشأن أزمات النادي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث علي غيط، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي السابق عن الأزمة الإدارية التي يمر بها النادي في الوقت الحالي وخطورتها.

 

وقال علي غيط خلال مداخلة تليفونية ببرنامج: "مجلس إدارة الإسماعيلي فرض هيمنته على الجمعية العمومية للنادي".

 

وتابع غيط حديثه قائلا: "الإسماعيلي يسير في طريق الهاوية ومقبل على كارثة كبيرة الفترة المقبلة".

 

يذكر أن نادي الإسماعيلي كان قد تعرض إلى هزيمة قاسية أمس الإثنين على يد نادي الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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