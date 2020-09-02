علي أبو جريشة يشن هجوما ناريا على إدارة الإسماعيلي بسبب عبد ربه

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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عبر علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي الأسبق، عن استيائه من مجلس إدارة الدراويش، على خلفية عملية البيع العشوائي الذي تتم لنجوم الدراويش خلال الفترة الأخيرة.

 

وأشار علي أبو جريشة في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أنه يكون هناك إدارة فنية في النادي تتحكم في اللاعبين الراحلين، في ظل عملية البيع العشوائية التي تتم داخل قلعة الدراويش.

 

وأوضح أن هناك أكثر من لاعب من القوام الأساسي رحل عن الإسماعيلي وهذا يؤثر سلبا على الفريق الأول، مشيرا إلى ضرورة وجود بديل قبل التفكير في البيع،

 

ونوه على أن العشوائية تتحكم في مجلس الإسماعيلي وأن هناك حالة من عدم التخطيط في النادي.

 

وواصل، "من الضروري أن يتم الاستعانة بنجوم ورموز الإسماعيلي السابقين يجب التخطيط من أجل مصلحة النادي، لقد كنت مشرفا على خروج حمص والسولية وحسني عبد ربه للفريق الأول ولدينا قامات في النادي قادرين على التخطيط بالشكل الأمثل".

 

وأبدى أسطورة الدراويش انزعاجه مما حدث مع حسني عبدربه أسطورة الفريق الأسبق بمنعه من التواجد داخل نادي الإسماعيلية ومنعه من حضور المباريات بعد خلافه مع مجلس إدارة النادي قائلا:" اذا كان حسني عبدربه غير مقبول وغير مرحب به داخل نادي الإسماعيلي فمن يستحق القبول والترحيب ،ماحدث من إدارة النادي مرفوض".

 

وأضاف، "الرموز في مصر دائما ماتكون الأهانة مصيرهم داخل مصر، في أوروبا الوضع مختلف تماما يكرمون الاساطير ويتم معاملتهم بشكل خاص، وهناك أكثر من مثال على ذلك أبرزهم توتي في روما وبيرلو في يوفنتوس ".

 

وأتم،" الإدارة الحالية يعرفون من أين يجمعون الأصوات، سأتواجد داخل انتخابات النادي، ولكن بشرط أن يكون هناك مورد مالي ثابت يتم صرف رواتب اللاعبين والعمال داخل نادي الإسماعيلي".

 

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