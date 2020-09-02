احذروا من الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:



طقس الأربعاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية

- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول.

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي أنحاء الجمهورية بامتداد منخفض الهند الموسمي.



وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة وارتفاعا في معدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.



طقس الأربعاء:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الأربعاء مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية فيما يشهد جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.



وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.



سقوط أمطار

وعن أبرز الظواهر الجوية الأربعاء والتي تتمثل في شبورة صباحا مع سقوط أمطار خفيفة تصل أحيانا إلى سيول علي جنوب سيناء، كما تكون رياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.



طقس يوم الخميس:

وتتوقع الهيئة أن البلاد تشهد يوم الخميس، طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية فيما يشهد جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.



بينما تكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية يوم الأربعاء والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.



طقس يوم الجمعة:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار علي شمال الصعيد بينما يكون طقس شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.



ولفتت الهيئة إلى أبرز الظواهر الجوية يوم الخميس والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار خفيفة تصل إلى السيول علي جنوب سيناء.



درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتبلغ درجات الحرارة غدًا الأربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.



وتسجل درجات الحرارة يوم الخميس بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.



وعن درجات الحرارة يوم الجمعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.

