جوارديولا يصدم ميسي بشأن الانتقال إلى مانشستر سيتي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:32 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة إنتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قد أقتربت من الفشل.


وكان ميسي قد اتصل ببيب غوارديولا المدير للسيتي، برغبته في الرحيل عن برشلونة والإنتقال إلى النادي النادي السماوي من أجل تحقيق دوري أبطال أوروبا.


وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن غوارديولا قد أخبر ميسي بعدم القدرة على التعاقد معه خلال الصيف الجاري بسبب الصعوبات الإقتصادية.


ونصح المدرب الإسباني قائد البلوغرانا بالبقاء في برشلونة وإنهاء مسيرته في كامب نو .


يذكر أن تقارير صحفية قد أكدت أن مانشستر سيتي قد واجه صعوبة في التعاقد مع ميسي بسبب مغالطات اللعب المالي النظيف، بالإضافة إلى سقف الراوتب في النادي الإنجليزي.


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