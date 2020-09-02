مفاجأة بشأن مشاركة طاهر محمد طاهر في مباراة المقاولون المقبلة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:04 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يرى محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بناي المقاولون العرب، أن فريق الجونة كان رغبته في تحقيق الفوز أكبر من فريقه خلال المواجهة الأخيرة بينهما بالدوري.

 

وقال  محمد عادل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: "الجونة كان رغبته في الفوز أكبر من المقاولون خلال المباراة التي جمعتنا بهم في الدوري".

 

وأردف: "المقاولون عانى من إرهاق شديد بسبب المجهود الكبير الذي بذله الفريق أمام الزمالك في المباراة الأخيرة".

 

وتابع: "تقنية الفيديو منصفة للفرق بنسبة 90% على الأقل، إعتراضي الوحيد أن التقنية تعطل المباريات حتى يستقر الحكم على قراراته، ويستنفذ وقت كبير، وهذا لم أراه في أوروبا".

 

واختتم حديثه : "طاهر محمد بدأ في خوض التدريبات مع الفريق، ولكن لن نغامر به في المباراة المقبلة، وسوف يشارك بداية من المباراة التاليه لنا".

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