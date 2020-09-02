أول تعليق لوالدة "يوسف العربي" بعد رفض استئناف المتهمين

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:15 ص
والدة يوسف العربي
والدة يوسف العربي
شيماء حسن
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وجهت مروة قناوي، والدة الطفل يوسف العربي، الشكر إلى وسائل الإعلام وكل المهتمين بقضية ابنها يوسف بعد قرار المحكمة برفض استئناف المتهمين، قائلة "اشكر من وقف بجوارنا للوصول إلى هذا الحكم".

وكانت قضت الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين "خالد أبوطالب، وطاهر عبدالتواب"، في قضية قتل الطفل يوسف العربي، بأن عاقبتهما بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهما.

وجاء في تفاصيل الحكم بأن عاقبت المحكمة المتهمين بالسجن 3 سنوات عن تهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، كما عاقبتهما بالحبس سنتين عن تهمة القتل الخطأ.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور محمد حلاوة وعضوية المستشارين محمد عمر عبد الرحمن الأنصاري وخالد مرعي رشوان.

وأعيدت إجراءات محاكمة المتهمين، بعد إلقاء القبض عليهما، لصدور حكم غيابي بحقهما بالسجن 7 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أصدرت حكمها على 3 متهمين- بينهم هاربان اثنان - بقتل الطفل يوسف سامح العربي، في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وأحالت النيابة في 6 نوفمبر الماضي، قضية مقتل "الطفل يوسف"، نتيجة إصابته بطلق في الرأس، أثناء وقوفه بأحد المحلات، إلى محكمة الجنايات.

وتضمن قرار الإحالة الذي أعدته نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول للنيابات، إحالة 4 متهمين، بينهم اثنان محبوسان، واثنان هاربان لم يتم إلقاء القبض عليهما على مدار فترة التحقيقات، حتى الانتهاء منها والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن من بين المتهمين في القضية ضابطًا هاربًا ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التي أصابت "يوسف"، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار عشوائي من المتهمين الذين ألقى القبض على اثنين منهم، وصدر قرار بضبط وإحضار الاثنين الآخرين، لكن قوات الأمن لم تتمكن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات.

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