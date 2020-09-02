خالد سرحان ضيف برنامج "أسرار النجوم" الخميس المقبل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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يحل الفنان خالد سرحان، الخميس المقبل ضيفًا على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر شاشة قناة "نجوم إف إم" في تمام الساعة 8 مسًاء.

وأعلنت إنجي علي، عن ذلك من خلال نشر صورة لخالد سرحان، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت إنجي، على الصورة قائلة: "واحد من نجوم دراما رمضان هذا العام، تألق في السينما ولمع في الدرما، اطول ممثل في مصر لكن روحه حلوة وطريقته تشبه الأطفال، ساب الكلية الحربية عشان الفن ودرس الإنتاج من اجل التمثيل".

وأضافت: "بدأ مشواره الفني بمشاهد صغيره ومع الوقت انفجرت موهبته وشارك البطوله مع المع النجوم، محبوب وروحه حلوه ودمه خفيف..النجم خالد سرحان".

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