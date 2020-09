خالد سرحان ضيف برنامج "أسرار النجوم" الخميس المقبل

View this post on Instagram

واحد من نجوم دراما رمضان هذا العام ، تألق في السينما ولمع في الدرما ، اطول ممثل في مصر لكن روحه حلوه وطريقته تشبه الاطفال ، ساب الكليه الحربيه عشان الفن ودرس الانتاج من اجل التمثيل ، بدأ مشواره الفني بمشاهد صغيره ومع الوقت انفجرت موهبته وشارك البطوله مع المع النجوم ، محبوب وروحه حلوه ودمه خفيف .. النجم خالد سرحان