كارتيرون يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة نجم بيراميدز

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

ويرغب الزمالك فى التعاقد مع نجم بيراميدز لاعب الوسط نبيل عماد دونجا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأكد محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طالب من إدارة النادى سرعة حسم صفقة نبيل عماد "دونجا"، لاعب فريق بيراميدز.

 

وتابع أن المدرب طالب من إدارة النادي ان الفريق يحتاج لإتمام صفقة دونجا، لأن يعاني من نقص في مركز محور الارتكاز الدفاعي.

 

وكان الزمالك قد حقق الفوز على فريق إنبي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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