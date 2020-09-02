مستشار الرئيس: جاهزون لأي طارىء بشأن جائحة كورونا (فيديو)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك قلقا على الأطفال الصغار في ظل اقتراب العام الدراسي، واستمرار جائحة كورونا، خاصة وأنه لا ينصح أن يرتدوا كمامات.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه يجب أن يكون من يتعامل مع الأطفال مرتديا الكمامة، ولا يختلط الأطفال بعدد كبير من المحيطين.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة تقوم بإجراءات الفتح بحرص شديد جدا، مؤكدا أن هناك استعداد لأي طارئ يحدث.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر أعداد كورونا

أخبار تهمك

نجم برشلونة يحصل على فرصة الانتقام من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 6 ساعات

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس برشلونة مهدد بالسجن 4 سنوات بسبب ميسي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صحفي إسباني يكشف موعد رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

تفاصيل قرار وزارة التموين الخاص بصرف الكمامة إجباريا

منذ حوالي 5 ساعات

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

منذ حوالي 5 ساعات

لاعبي برشلونة يتجاهلون ميسي.. ولاعبان فقط يطالبونه بالبقاء

منذ ساعتين و 38 دقيقة

نجم برشلونة يُنهي الإتفاق مع إنتر ميلان

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يُحدد بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

والد ميسي يجتمع برئيس برشلونة لإنهاء البرغوث

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 176 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مانشستر سيتي ينسحب من سباق التعاقد مع ميسي

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

مستشار الرئيس: "بعد عدة سنوات هيطلع فيروس جديد غير كورونا"

شاهد.. مستشار الرئيس يكشف عن سبب تراجع إصابات "كورونا"

تحذير عاجل من مستشار الرئيس بسبب فيروس كورونا

مستشار الرئيس يكشف آخر تفاصيل لقاحات كورونا

مستشار الرئيس يكشف مرحلة جديدة تشهدها مصر في مواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:30 م

لاعبي برشلونة يتجاهلون ميسي.. ولاعبان فقط يطالبونه بالبقاء

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

08:01 م

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

09:22 م

مانشستر سيتي ينسحب من سباق التعاقد مع ميسي

01:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب