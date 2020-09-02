فؤاد السنيورة: لبنان أصبح في عزلة ويجب علينا التوافق (فيديو)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:46 ص
فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة
داليا الحسين
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قال فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن بلاده الآن على الطريق الصحيح بعد تسمية الحكومة الجديدة، معربا عن أمله أن ينجح رئيس الحكومة الجديدة مصطفى أديب في تحقيق الوفاق بين طوائف الشعب اللبناني.

وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، مساء الثلاثاء، أن لبنان أصبح في عزلة ويجب السعي لتحقيق توافق سياسي بين الأطراف اللبنانية للحفاظ على الدولة.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني الأسبق إلى أنه يجب أن تحذو بلاده حذو مصر بتسمية مجلس شيوخ جديد حتى يكتمل النصاب السياسي اللبناني.

ولفت إلى أن الرئيس الفرنسي جاء لبنان للمرة الثانية، وقدم المساعدات للبنان، مؤكدا أن الزيارة لها أثر جيد لتهدئة الأوضاع في الشارع اللبناني.

وفي وقت سابق، قال فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن الأزمة في لبنان نتيجة تراكمات وتقاعس الحكومات لإصلاح الوضع وإجراء الإصلاحات المالية والقطاعية مع تغير الأحوال.

وأضاف: وأصبح الوضع منذ 2011 والانقلاب على حكومة سعد الحريرى أدى إلى انخفاض غير مسبوق في النمو الاقتصادى وانخفاض معدل النمو إلى 1 % وزيادات في نسب عجز الموازنة وانقلاب النمو إلى عجز مستمر.

وتابع كانت هناك حاجة إلى الإصلاحات التي لم تحدث وكانت هناك إخفاقات كبيرة في عدة ملفات داخلية وخارجية من حيث العلاقات مع الدولة العربية بسبب هيمنة حزب الله وسيطرتها على لبنان.

وأكمل بدلا من أن تبادر الحكومة بالإصلاحات المطلوبة ظهرت هذه الأزمة في لبنان، وبدون أدنى شك أن المسألة التي تفاقمت كثيرا وزادت من الأزمة هو سيطرة الأحزاب الطائفية وتمسكهم بالمناصب والوزارات بدلا من الاعتماد على الكفاءات هي التي أدت لتفاقم الأزمة وهو ما يحول حاليا دون إصلاح الأزمات، وأصبح حزب الله هو المسيطر والمهيمن على قرارات الدولة.

وأكد: أن حزب الله يخدم بسطوة السلاح ويعمل من أجل استثارة العصبيات اللبنانية وأصبح يستعمل السطوة والشعبية مستفيدا من وهج السلاح الذي يحمله والذي أتى إلى لبنان للدفاع عنها لمواجهة العدو الإسرائيلي وأصبح موجها إلى صدور اللبنانيين، وأصبح هذا السلاح تستغله إيران للسيطرة في سوريا، والحقيقة أن نصر الله يقول إنه يتبع خامنئى ويلتزم بتعليماته وهو سلاح إقليميي تستخدمه إيران للسيطرة على لبنان ولبنان هو الذي يدفع الثمن ونحن حاليا نشهد ارتفاعا في الأسعار 500 %.

وأشار إلى أن الإصلاح لا يتغير بتغير الأشخاص ولكن لابد من تغير الثقافات وطريقة معالجة الأمور، وما يهم حزب الله هو السيطرة على القرار.

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