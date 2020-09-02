نجلة إيهاب نافع تكشف عن علاقته بالرئيس الراحل حسني مبارك

كشفت الفنانة غادة إيهاب نافع، عن علاقتها والدها إيهاب نافع، بالرئيس الراحل حسني مبارك، قائلة: "كان زميله في الطيران وكان بيحبه جدًا".



وقالت "نافع" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الثلاثاء: "بابا طول عمره زي القمر، وكنت اقرب أبنائه له، ولم أشعر بانفصال والدتي عن أبي".



وأضافت: "عندما تزوج والدي من والدتي ساب الطيران، وأتفرغ للتمثيل، وكانت والدتي دايما حريصة على أن تكون علاقتي بوالدي جيدة، وكانت بتجيب الهدايا وتقولي باب جابهالك".



وحلت أمس ذكرى ميلاد الفنان الكبير إيهاب نافع، وهو طيار مقاتل وممثل وضابط استخبارات مصري، عُرف بطلّته وجاذبيته، وعلى الرغم من دخوله الوسط الفني "صُدفة".



تزوج "نافع" 13 مرة، إلا أنه توفي وحيدًا ولم يكن محظوظًا في حياته العاطفية، وفي بداية التسعينيات عاد إلى مصر، وإلى جانب أعماله القليلة في الفن.



احترف تجارة الأخشاب وكون ثروة كبيرة، وفي 30 ديسمبر عام 2006 رحل عن الحياة عن عمر ناهز الـ71 عامًا، تاركًا خلفه 20 فيلمًا ومسلسلًا وحيدًا.



قبل أن يفارق الحياة، كانت الفنانة ماجدة -زوجته السابقة- في الجزائر تتسلم درع المجاهدين في حفل تكريمها، وبعد أن وصلت إلى مطار القاهرة وجدت من يخبرها بمرض زوجها السابق ووالد ابنتها، فتوجهت مباشرة إلى المستشفى، حيث يرقد إيهاب نافع ليفارق الحياة وهي بجواره تسانده.