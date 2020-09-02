تنفيذًا للتكليف الرئاسي.. "العدل" تكرم المتميزين في الهيئات القضائية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:35 ص
وزارة العدل
وزارة العدل
مـروة هيـكل
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يشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، غدًا الخميس، حفل تكريم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، حيث يقام الحفل بفندق الماسة بمدينة نصر، وذلك بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء.

وفي وقت سابق، افتتح عمر مروان وزير العدل، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر والذي سيتم من خلاله تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين بشكل متميز؛ وذلك في إطار المشروع القومى لميكنة مكاتب التوثيق الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرصا على تطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية.

حضر فعاليات الافتتاح؛ خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، وأشرف محمد رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق.

هذا ويتم إتاحة خدمات التوثيق بمكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري "سيتي ستارز"  من خلال آليات تضمن توفير الوقت والمجهود مقابل رسوم إضافية؛  حيث يتم تقديم الخدمات من خلال الحجز المسبق عن طريق تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" والذى تم اطلاقه بهدف التيسير على المواطنين وللحد من التكدس بالمكاتب وللاستعلام اللحظى عن الكثافة بالمكتب، وذلك إلى جانب تقديم خدمات التوثيق والتى من بينها خدمة (أكتب محررك) وغيرها؛ من خلال منصة "مصر الرقمية" التي تم اطلاقها خلال الشهر الحالي بشكل تجريبى فى إطار تحقيق التحول الرقمى.

الجدير بالذكر أن  المشروع القومى لميكنة مكاتب التوثيق تضمن تنفيذ عدد من المهام ومن أبرزها؛ إعادة هندسة البنية التحتية، والانتقال الى خدمات الشباك الواحد للحد من التزاحم داخل الفروع، وتطبيق نظام آلى متكامل بحيث يتواكب مع الدورة المستندية المطورة داخل مكاتب التوثيق، وكذلك تنظيم حركة المواطنين داخل المكاتب من خلال تطبيق نظام إلكترونى متخصص داخل الفروع، بالإضافة إلى ضم عدد من المراكز التكنولوجية، وإضافة عدد 109 مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق، فضلا عن افتتاح عدد كبير من فروع التوثيق الجديدة خلال العام الجارى للحد من التكدس وتقديم خدمات متميزة للموطنين.
تنفيذًا للتكليف الرئاسي.. "العدل" تكرم المتميزين في الهيئات القضائية
تنفيذًا للتكليف الرئاسي.. "العدل" تكرم المتميزين في الهيئات القضائية

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