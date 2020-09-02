بعد العرض التركي.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:47 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأكد محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten ان إدارة الأهلي تلقت عرض من الدوري التركي للتعاقد مع جونيور أجايي، خلال فترة الإنتقالات القادمة.

 

وتابع، أن الجهاز الفني للأهلي متمسك ببقاء اللاعب والاستمرار مع الفريق خلال المواسم القادمة، لانه عنصر مهم في التشكيلة الأساسية الذي يعتمد عليها المدير الفني.

 

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على النادى المصرى بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادى دجلة يوم الجمعة القادم ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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