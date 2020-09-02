مانشستر سيتي ينسحب من سباق التعاقد مع ميسي

فجرت تقارير صحفية أمس الثلاثاء، مفأجاة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن صفقة إنتقال ميسي إلى فريق مانشستر سيتي قد إقتربت من الفشل.





ويحاول النادي الإنجليزي التعاقد مع قائد البلوغرانا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد أن قرر الرحيل عن الكامب نو، بعد الخروج المدوي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.





ولا يوجد نية لدي برشلونة في بيع النجم الأرجنتيني حيث يرغب جوزيب ماريا بارتوميو في الاحتفاظ بميسي لمدة عامين آخرين.





وفي سياق آخر متصل ذكرت تقارير صحفية أن ميسي قد أنهي إتفاقه مع النجم الأرجنتيني على الإنضمام إلى مانشستر سيتي لمدة ثلاث سنوات، براتب يقدر بـ 100 مليون يورو.





وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن صفقة إنتقال ميسي إلى مانشستر سيتي قد اقتربت من الفشل بسبب عاملي السيولة المالية ورواتب اللاعبين، واللعب المالي النظيف.





وأشارت الصحيفة أن مانشستر سيتي يخشي عقوبات الإتحاد الأوروبي بسبب قانون اللعب المالي النظيف، بالإضافة إلى ذلك, وصول ميسي يعني إعادة ضبط كتلة رواتب الفريق وربما رحيل بعض اللاعبين المهمين.





يذكر أن تعاقد ميسي مع برشلونة ينتهي في صيف عام 2021, ويملك شرط جزائي مع برشلونة يقدر بـ 700 مليون يورو.