رئيس الاتحاد يكشف عن تميمة كرة اليد لكأس العالم 2021

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:59 ص
هشام نصر
هشام نصر
شيماء حسن
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كشف هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن تميمة كرة اليد لبطولة كأس العالم المقرر إقامته في مصر في 13 يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في تاريخ اتحاد كرة اليد سيتم استقبال 32 فريقا في دولة واحدة.

وقال "نصر" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه تم اختيار بعض الرموز الفرعونية للتميمة، معربًا عن فخره بتنظيم المونديال على أرض مصر في 13 يناير المقبل.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن حفل سحب القرعة سينطلق من سفح الأهرامات بمشاركة الموسيقار العالمي عمر خيرت، متابعًا "الموسيقى لغة عامة هتوصل للعالم كله"، مؤكدًا على قدرة مصر على تنظيم المونديال برغم من أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الدول التي لن تستطيع حضور حفل سحب القرعة، سترسل سفرائها، مؤكدًا على التزام مصر بتوجيهات الصحة العالمية واللجنة الطبية الدولية في احتفال سحب القرعة.

وفي سياق متصل أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على اهتمام الدولة بحفل سحب القرعة المتعلقة بكأس العالم لليد التي تنظمها مصر ومن المقرر انطلاقها في 13 يناير المقبل.

وقال صبحي في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء: "حفل سحب القرعة ستكون الصورة الأولى اللي هتدي انطباع لكل العالم".

وأضاف "نتشرف بمشاركة الموسيقار عمر خيرت في حفل سحب القرعة من سفح الأهرامات"، مؤكدًا على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ورعايته للرياضة.

وبخصوص الدوري الممتاز أكد أن انطلاق الدوري وسيره حتى الآن هو مؤشر مهم على عودة الحياة للأنشطة الرياضية بعد توقفها لفترة طويلة وهو ما دفع الوزارة إلى تقديم بعض الدعم للأندية الصغيرة التي تضررت بشكل كبير.

وفي ذات السياق كشف وزير الرياضة عن تفاصيل ترتيب مصر لإقامة كأس العالم لليد والمقرر لها في 13 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن نجاح الإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا بمصر ساهم في الترتيب لإقامة البطولة.

وقال إنه سيتم التنسيق مع اللجنة الطبية الدولية التي تتابع جميع الإجراءات الخاصة بالبطولة، مشيرًا أن اللجنة الطبية الدولية وضعت جميع الضوابط المتعلقة بإقامة البطولة بالاشتراك مع مصر.

وأوضح أنه سيتم إجراء اختبار "pcr" على جميع المشاركين في البطولة قبل دخول مصر وأثناء البطولة، مؤكدًا أن إجراءات اختبارات "pcr" ستتم من الموازنة العامة للبطولة، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع عدد من الوزارات من اجل نجاح البطولة.

وبسؤاله عن حضور الجماهير للبطولة والعدد المسموح له بالدخول قال وزير الشباب والرياضة "وضعنا كل الاحتمالات الخاصة بنسبة حضور الجماهير خلال فترة البطولة".

وتابع أن هناك احتمال بأن يكون الحضور 100%، ومن الممكن أن يكون 50% بنظام كرسي للجلوس وآخر فارغ، ومن المحتمل أن يكون الحضور بكرسي للجلوس واثنين فارغين.

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