رئيس برشلونة مهدد بالسجن 4 سنوات بسبب ميسي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
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يُخاطر جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بمنصبة في سبيل الإبقاء على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الكتالوني، داخل الكامب نو الموسم المقبل.


ويحاول رئيس النادي الوصول إلى حل يرضي ميسي من أجل تمديد تعاقده رفقة برشلونة حتي 2023.


ومن المنتظر أن يعقد بارتوميو إجتماع مع خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، من أجل عرض علية التجديد لمدة عامين لبرشلونة، مع راتب يقدر بـ 100 مليون يورو.


وذكر الصحفي ‏بالاغي خلال شبكة " بي بي سي " أن الرئيس القادم يستطيع أخذ إجراءات المسؤولية الإجتماعية ضد بارتوميو حال بيع ميسي. ويستطيع فرض غرامة مالية ضخمة عليه أو حتى سجنه لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى أربع سنوات.


ومن المنتظر أن تُقام إنتخابات رئاسة النادي الكتالوني، في مارس المقبل، وسيكون بارتوميو في انتظار ما سوف تسفر عنه عملية رحيل ميسي عن الكامب نو.


يذكر أن عقد ميسي ينتهي رفقة برشلونة في صيف عام 2021, ويملك شرط جزائي بقيمه 700 مليون يورو، وسط أهتمام كبير من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، إنتر ميلان الإيطالي، بشراء صاحب الـ6 كرات ذهبية.

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