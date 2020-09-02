وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 27 لمهرجان المسرح التجريبي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
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افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم و، فعاليات الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.


وأكدت وزيرة الثقافة ان الدورة 27  دورة استثنائية تعكس إصرار الدولة على مواجهة التحديات.

وأشارت إلى أن وزارة الثقافة سعت لإستثمار كل الإمكانات ليبقى المهرجان حاضناً للتجارب المسرحية المبتكرة في مصر والعالم التى تعبر عن فضاء مسرحي بلا حدود.

وحضر الافتتاح نخبة من الفنانين والمسرحيين، حيث قدمت حفل الافتتاح الفنانة القديرة سوسن بدر. 

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