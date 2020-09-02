شركات السياحة بأسوان تكشف عن إجراءاتها لمجابهة كورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:56 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال خيري علي، رئيس شركات السياحة بأسوان، إن بداية عودة السياحة في الأقصر وأسوان كان خبرا سعيدا، معربًا عن تفاؤله بعودة السياحة في المحافظة.

وأضاف "علي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء، أن هناك بعض الأعداد البسيطة، ولكن نتوقع زيادة هذه الأعداد بمجرد بدء تنفيذ القرار.

وأشار رئيس شركات السياحة بأسوان: إلى أن 80% من العمالة تعتمد على السياحة داخل المحافظة، مؤكدًا على أنه تم تعقيم جميع الآثار و"الأتوبيسات" والمركبات في المحافظة استعدادًا لاستقبال السياح وفي ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وفي سياق متصل قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إن اليوم هو يوم عيد بالنسبة للأقصر؛ لعودة السياحة بها بعد 150 يوما من إغلاق المنشآت السياحية والفنادق، بعد نجاح تجربة فتح السياحة بـ 3 محافظات بنسبة 50%، ودخول 120 سائح لمصر وخروجهم دون الإصابة بكورونا.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"،  الثلاثاء، أن الحكومة استجابت للمطالب بعودة فتح الفنادق الثابتة بالأقصر اعتبارًا من اليوم، والمراكب اعتبارًا من بداية أكتوبر المقبل.

وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، أن الاستعداد لعودة السياحة يتم منذ فترة على عدة محاور تتمثل في تدريب العاملين بالمنشآت والشركات والمتاحف، مع إعداد الفنادق بالإصلاحات المرجوة، والمتابعة مع الدولة للحصول على الشهادة للفتح، مشددًا على أن زيارة أمين منظمة السياحة العالمية كان لها مردود إيجابي على عودة السياحة تدريجيًا بالأقصر وأسوان.

وأعلنت محافظة الأقصر، أنه في إطار الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتواصل عدة مرات بين كل من، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على إعادة النشاط السياحي والمساعدة في إنعاش الاقتصاد، تقرر استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداء من 1 سبتمبر المقبل.

وأضافت المحافظة، في بيان صحفي، أن وزير السياحة والآثار، قام بعرض موقف محافظة الأقصر على اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي وافق على استئناف السياحة بالأقصر بدءًا من 1 سبتمبر 2020، للفنادق الثابتة والمتاحف والمعابد، وأيضًا عودة سياحة اليوم الواحد من الغردقة، وذلك وفقًا للمعايير والإجراءات التي وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمة، والتشغيل الآمن وفقًا لضوابط وزارة الصحة.

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